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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın masum Meryem'i Sevilay Gültekin'in cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı! 14,8 bin takipçisine resmen şov yaptı

Gönül Dağı'nın masum Meryem'i Sevilay Gültekin'in cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı! 14,8 bin takipçisine resmen şov yaptı

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Her Cumartesi günü ekrana gelen sevilen dizide Meryem rolünü canlandıran isim güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Sevilay Gültekin'in Gönül Dağı'ndan önce oynadığı diziler şaşırttı. Geltekin'in ayrıca Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Aleyna Keskinci ile olan benzerliği de çok konuşuldu.

09.01.2022 21:57 - Son Güncelleme: 09.01.2022 21:57
Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin’in ikizi bakın kim çıktı! Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Bez Bebek...

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran genç oyuncu Sevilay Gültekin son zamanlarda oyuncular arasında çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Gültekin oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan güzel oyuncunun ayrıca geçmişte oynadığı dizileri öğrenenler de şaşıp kalıyor. Yüzündeki çillerle güzelliği katbekat artan Sevilay Gültekin kendisi gibi kızıl saçlara sahip Aleyna Keskinci'ye de benzetiliyor.

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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin’in ikizi bakın kim çıktı! Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Bez Bebek...

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alan Sevilay Gültekin'in daha önce Elimi Bırakma dizisinde oynadığı öğrenildi.

Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin’in ikizi bakın kim çıktı! Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Bez Bebek...

Gültekin, 2019 yılında final yapan Elimi Bırakma adlı dizide, Dolunay Soysert'in hayat verdiği Sumru karakterinin gençliğini oynadı.

Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin’in ikizi bakın kim çıktı! Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Bez Bebek...

24 yaşındaki genç oyuncu 2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna, 2019'da Elimi Bırakma dizisinde Genç Sumru rolü ile kamera karşısına geçti.

Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin’in ikizi bakın kim çıktı! Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Bez Bebek...

Profesyonel oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin'in ilk ekran önü projesi Jessica May ve Tolga Mendi'nin oynadığı komedi, aşk türündeki Yeni Gelin'dir.

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