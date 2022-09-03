Gönül Dağı'nın kısmetsiz Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'ın cenazesinin kalktığı dizide yeni sezon elinde bavuluyla gelen oyuncu heyecan yarattı 'Hoş geldin'
Gönül Dağı dizisi 3. sezonuyla 3 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezon çekimleri devam eden dizi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımda son bölüm gözyaşlarına boğmuştu. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybetmişti. Yapım ile yollarını ayıran başarılı oyuncunun yeni projesi merakla beklenirken Gönül Dağı'ndan beklenen fragman geldi. 66. bölüm fragmanındaki detaylar ise herkesi şoke etti. Yeni sezon elinde bavuluyla gelen oyuncu...
03.09.2022 00:50 - Son Güncelleme: 03.09.2022 00:50
Gönül Dağı'nın 65. bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın sezon finalinde Dilek'in başına gelenler herkesi üzmüştü. Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölmesini kimse beklemiyordu. Elinde bebeği ile birbaşına kalan Taner'in yeni sezonda ne yapacağı merak edilirken dizi ile ilgili fragman geldi. 66. bölüm fragmanını izleyenler iyice heyecanlandı. Peki yeni sezonda neler olacak? Gülsim Ali İlhan'ın cenazesinin kalktığı dizide yeni sezon elinde bavuluyla gelen oyuncu kim?
Gönül Dağı, reyting rekorları kıran iki sezonun ardından üçüncü sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.