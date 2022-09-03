Gönül Dağı’nın kısmetsiz Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’ın cenazesinin kalktığı dizide yeni sezon elinde bavuluyla gelen oyuncu heyecan yarattı ’Hoş geldin’

Gönül Dağı'nın 65. bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın sezon finalinde Dilek'in başına gelenler herkesi üzmüştü. Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölmesini kimse beklemiyordu. Elinde bebeği ile birbaşına kalan Taner'in yeni sezonda ne yapacağı merak edilirken dizi ile ilgili fragman geldi. 66. bölüm fragmanını izleyenler iyice heyecanlandı. Peki yeni sezonda neler olacak? Gülsim Ali İlhan'ın cenazesinin kalktığı dizide yeni sezon elinde bavuluyla gelen oyuncu kim?