Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın eski halini gören küçük dilini yuttu! Berk Atan’la sarmaş dolaş pozu olay olan dizinin uslu kızı...

Dizide yaşadıkları aşk seyirci tarafından benimsenirken oyuncular, dizi seti dışında da oldukça yakın arkadaş. Bu arkadaşlıklardan birisi ise Hazal Çağlar ve Berk Atan arasında başladı. Atan ve Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününde buluştu.

KARDOSUNDAN CANOSUNA...

Gönül Dağı'nın oyuncuları Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu dün akşam rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.