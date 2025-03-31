Gönül Dağı’nda ters köşe eden başrol kararı; 6. sezon öncesi büyük sürpriz var!

TRT 1'de ekranlara gelmeye devam eden Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tuna Orhan, dizide "Baklavacı Kahraman" karakterine hayat verecek. İşte diziye dair son gelişmeler haberimizde.
Yeni Karakter: "Baklavacı Kahraman"
Tuna Orhan dizinin 172. bölümünde "Baklavacı Kahraman" olarak karşımıza çıktı.
Karakterin kasabaya yeni bir eğlenceli etki getireceği düşünülüyor. Tuna Orhan karakteri için yaptığı açıklamada, kasaba halkıyla etkileşimlerinde aksilikler yaratmayı seven sıcak kanlı bir kişi olduğunu belirtti.
Tuna Orhan'ın Diziye Katılımı
Tuna Orhan uzun süredir devam eden bir projeye katılmanın başlangıçta zorlayıcı olabileceğini ancak dizinin ekibiyle uyum içinde çalıştığını ifade etti.
Orhan diziyle ilgili "5 yıldır devam eden bir işe sonradan katılmak aslında biraz ürkütücüydü benim için… Çünkü işin bünyesi sizi kabul etmeyebilir. Bu yüzden tedirgindim açıkçası ama o kadar sıcak karşılandım ki, sanki başladığı günden beri buradaymışım gibi oldum" dedi.
Usta oyuncu karakterle ilgili de şu yorumu yaptı: "Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa'yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu.
Öyle kurguladım biraz ben rolü… Nuri Gökaşan'la da çok keyifli anlaştık, çektiğimiz sahneler bu şekilde ilerlemeye başladı. Gedelli kasabası bana ilk günden beri ev sahipliği yapmaya başladı bile…"
Gönül Dağı'nda Yeni Gelişmeler: Süleyman'dan Yatırım Kararı, İnternet Sorunu ve Sürpriz Planlar
Gönül Dağı dizisinin geçtiğimiz bölümünde, kasabada önemli gelişmeler yaşandı.
Kasabada internet çekmemeye başlar. Kasabalı Ramazan'ı suçlar. Sorun nasıl çözülecektir?
Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa için bir sürpriz yapmaya karar verirler. Sürpriz ne olacaktır?
Sefer ve Kiraz, Kiraz'ın köyüne gelirler. Sefer, Kiraz'la ilgili ne öğrenecektir?
Seyfettin'e kız isteme merasimi yapılacaktır. Kız isteme sırasında neler yaşanacaktır?