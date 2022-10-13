Gönül Dağı'na gelmesi beklenen Gülsim Ali İlhan kanadından heyecanlandıran gelişme! Hayranları neredeyse parti yapacak! Gönül Dağı'nın Dilek'i son anda...
Gönül Dağı'nın eski başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesiyle ekranlara çıkacağı gün merakla bekleniyor. Dizide Dilek karakterine hayat veren ünlü oyuncu vedasıyla çok konuşulmuştu. Dizinin takipçileri İlhan'ın geri dönüşünü beklerken yeni gelişme yaşandı. Son olarak hakkında Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği Selahattin Eyyubi dizisiyle anlaştığı ve İlhan Şen ile partner olacağına ilişkin haberler çıkıyordu. Ancak Gülsim Ali İlhan'ın son anda projeden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncunun aldığı ani kararının ardından rol alacağı yeni proje merak edildi. İşte detaylar!
13.10.2022 18:45 - Son Güncelleme: 13.10.2022 18:45
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesiyle ilgili bomba gelişme! Bir çoğumuzun TRT 1 ekranlarında yayınalan Gönül Dağı dizisiyle tanıdığı Gülsim Ali İlhan yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
İlk bölümü 17 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde Gülsim Ali İlhan'ın yanı sıra Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar yer alıyordu.
Dizi, yeni sezonda yeni oyuncu kadrosuyla yoluna devam ederken Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesi merakla beklenmeye başlandı.