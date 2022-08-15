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Haberler Magazin Gönül Dağı'na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet'in Seheri Gülsim Ali'nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

Gönül Dağı'na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet'in Seheri Gülsim Ali'nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla merakla beklenirken başrol oyuncularından Gülsim Ali'nin gidişi izleyiciyi meraklandırmıştı. Yerine kimin geleceği bilinmezken Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu'nun ismi ortaya atılmıştı. Gönül Dağı izleyicilerinin radarına giren genç oyuncu sosyal medyada takipçi sayısını arttırdı. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. İnstagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı görenleri mest etti. Öte yandan Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı konuşulan Türkoğlu bakın hangi dizi ile anlaştı.

15.08.2022 16:33 - Son Güncelleme: 15.08.2022 16:33
Gönül Dağı’na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet’in Seheri Gülsim Ali’nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

TRT'in iddialı dizisi Gönül Dağı bir süredir gündemde. Sezon finalinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ayrılığı izleyiciyi bir hayli üzmüştü.

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Gönül Dağı’na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet’in Seheri Gülsim Ali’nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

Hikayesi biten 27 yaşındaki başarılı oyuncu şimdilerde tatil yapıyor.

Gönül Dağı’na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet’in Seheri Gülsim Ali’nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

Yeni sezonda başka bir dizide görmeyi beklediğimiz güzel oyuncu göz kırptığı projeleri sır gibi saklıyor.

Gönül Dağı’na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet’in Seheri Gülsim Ali’nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

Öte yandan Emanet dizisinde olaylı bir şekilde ayrılan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı'na geleceği kulislerde dolaşıyor.

Gönül Dağı’na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı! Emanet’in Seheri Gülsim Ali’nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu

Resmi bir açıklama bulunmazken, Gülsim Ali'nin yerine geleceği iddia edilen Türkoğlu'nun takipsi sayısının artmasına bu iddia bile getti.

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