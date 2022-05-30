Gönül Dağı Dilek her şeyi itiraf etti 'İçim paramparça' Gülsim Ali İlhan 'Bana kızdınız' dedi dert yandı! Sosyal medya hesabından böyle isyan etti

Taner'in biricik aşkıydı! Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinin sezon finaline girmesi izleyicilerini üzdü. Özellikle de İlhan'ın canlandırdığı Dilek'in ölmesi herkesi şoke etti. Dağdan düşen bir kayanın altında kalan Dilek'in hayatını kaybetmesiyle ünlü oyuncunun da Eskişehir'deki hikayesi sona erdi. Fenomen diziden ayrılmasıyla ilgili ortaya atılan bir çok iddia nedeniyle sevenlerinin kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Gülsim Ali İlhan sonunda her şeyi tek tek açıkladı.