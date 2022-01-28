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Haberler Magazin Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son yayınladığı pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. Derin göğüs dekolteli ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı çok konuşuldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...

28.01.2022 18:04 - Son Güncelleme: 28.01.2022 18:04
Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Özellikle esprili paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu bu kez iddialı pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Derin göğüs dekolteli ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı çok konuşuldu.

Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken bazıları ünlü oyuncunun pozunu fazla iddialı bularak eleştirdi.

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