Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz veren Gonca sosyal medyayı salladı
Gonca Vuslateri tek paylaşımla ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son yayınladığı pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. Derin göğüs dekolteli ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı çok konuşuldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...
28.01.2022 18:04
- Son Güncelleme: 28.01.2022 18:04
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla yine gündem oldu.