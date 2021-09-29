Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti
Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Vuslateri'nin iddialı pozu kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Vuslateri'nin boynundan göbeğine doğru uzanan aksesuarı ise dikkat çekti. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...
29.09.2021 23:14
- Son Güncelleme: 29.09.2021 23:34
Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.