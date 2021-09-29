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Haberler Magazin Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Vuslateri'nin iddialı pozu kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Vuslateri'nin boynundan göbeğine doğru uzanan aksesuarı ise dikkat çekti. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...

29.09.2021 23:14 - Son Güncelleme: 29.09.2021 23:34
Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Sütyensiz giydiği beyaz ceketiyle objektif karşısına geçen Vuslateri, iddialı pozunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Gonca Vuslateri sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi aksesuarı dikkat çekti

Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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