Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: "İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun"

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

ŞEVKET ÇORUH

Geçtiğimiz günlerde de Şevket Çoruh virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 47 yaşındaki oyuncu, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı. Pek çok ünlü isim, Çoruh'a 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.