RAMAZAN İMSAKİYE
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Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: "İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun"

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'den 2. günde yeni bir paylaşım daha geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde tedavi gören 34 yaşındaki Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Lütfen kendinizi koruyun" dedi. Ünlüler dünyasında son olarak Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...

18.04.2021 16:39 - Son Güncelleme: 18.04.2021 17:05
Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun

Koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. Vuslateri kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun

34 yaşındaki oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun

Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun

İşte koronavirüse yakalanan ve karantinanın 2. gününde olan Gonca Vuslateri'nin son halinin ardından sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Gonca Vuslateri son halini paylaştı! 'Korona'nın 2. gününde Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor lütfen kendinizi koruyun

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

ŞEVKET ÇORUH

Geçtiğimiz günlerde de Şevket Çoruh virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 47 yaşındaki oyuncu, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı. Pek çok ünlü isim, Çoruh'a 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.