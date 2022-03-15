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Haberler Magazin Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Gonca Vuslateri 'o zaman renk' dedi! Renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son olarak bir dergi çekiminde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bordo sütyeninin üzerine giydiği yeşil transparan gömleğiyle poz veren oyuncu, paylaşımının altına "O zaman renk" notunu ekledi. Vuslateri'nin iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcı Deniz Seki de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Gonca Vuslateri'nin çok konuşulan o pozları...

15.03.2022 01:42 - Son Güncelleme: 15.03.2022 01:42
Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Vuslateri, son olarak bir dergi çekiminde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Bordo sütyeninin üzerine giydiği yeşil transparan gömleğiyle poz veren oyuncu, paylaşımının altına "O zaman renk" notunu ekledi.

Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Vuslateri'nin iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcı Deniz Seki de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı

Deniz Seki, emojilerle yaptığı yorumla fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

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