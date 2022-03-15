Gonca Vuslateri ‘o zaman renk’ deyip renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Deniz Seki kayıtsız kalmadı
Gonca Vuslateri 'o zaman renk' dedi! Renkli sütyeninin üzerine giydiği transparan gömleğiyle paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son olarak bir dergi çekiminde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bordo sütyeninin üzerine giydiği yeşil transparan gömleğiyle poz veren oyuncu, paylaşımının altına "O zaman renk" notunu ekledi. Vuslateri'nin iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcı Deniz Seki de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Gonca Vuslateri'nin çok konuşulan o pozları...
15.03.2022 01:42 - Son Güncelleme: 15.03.2022 01:42
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Vuslateri'nin iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcı Deniz Seki de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.