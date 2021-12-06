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Haberler Magazin Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca'ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca'ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Vuslateri, bu kez karavanda kalça ve göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Pijamasının üstünü göğsünün altına sıkıştırarak göbeğini gösteren Vuslateri, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim" notunu ekledi. Vuslateri'nin dans figürleri dikkat çekerken gözüken iç çamaşırı da olay oldu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...

06.12.2021 19:17 - Son Güncelleme: 06.12.2021 19:19
Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

İddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Vuslateri, bu kez sahnesini beklerken karavanda kalça ve göbek dansı yaptığı anları paylaştı.

Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

Pijamasının üstünü göğsünün altına sıkıştırarak göbeğini gösteren Vuslateri, paylaşımına şu notu ekledi: "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan. Belki de aşağıdan...

Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"
Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan"

Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Vuslateri'nin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı eğlenceli bulurken bir kısmı 'gereksiz' bularak oyuncuyu eleştirdi.

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