Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca’ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan"