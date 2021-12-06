Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! İç çamaşırıyla dikkat çeken Gonca'ya ilk yorum Seda Sayan’dan: Şuursuz...
Gonca Vuslateri karavanda kendinden geçti kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Vuslateri, bu kez karavanda kalça ve göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Pijamasının üstünü göğsünün altına sıkıştırarak göbeğini gösteren Vuslateri, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim" notunu ekledi. Vuslateri'nin dans figürleri dikkat çekerken gözüken iç çamaşırı da olay oldu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...
06.12.2021 19:17
- Son Güncelleme: 06.12.2021 19:19
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"
Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan"