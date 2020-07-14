Haberler Galeri Magazin Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

Yeşilçam'ın 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi Gol Kralı'da Sait karakterine hayat evren usta oyuncu Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun arasındaki diyaloglar izleyenleri kahkahaya boğuyor... Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Gol Kralı filmindeki sarışın güzel Suna Yıldızoğlu şu an 65 yaşında... Kendisi gibi oyuncu olmayı tercih eden kızı Yasemin Allen ise annesinin izinden gidiyor... 65 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son hali ise adeta yıllara meydan okuyor.

14.07.2020 10:44 - Son Güncelleme: 14.07.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





