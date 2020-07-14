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Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

Yeşilçam'ın 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi Gol Kralı'da Sait karakterine hayat evren usta oyuncu Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun arasındaki diyaloglar izleyenleri kahkahaya boğuyor... Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Gol Kralı filmindeki sarışın güzel Suna Yıldızoğlu şu an 65 yaşında... Kendisi gibi oyuncu olmayı tercih eden kızı Yasemin Allen ise annesinin izinden gidiyor... 65 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son hali ise adeta yıllara meydan okuyor.

14.07.2020 10:44 - Son Güncelleme: 14.07.2020 10:54
Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

Gol Kralı filminde Kemal Sunal ile başrol paylaşan Suna Yıldızoğlu, son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. 65 yaşındaki Yeşilçam oyuncusunun şimdiki hayatını merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncu Yasemin Allen'ın Suna Yıldızoğlu'nun kızı olduğunu öğrenince bir kez daha şaşırdı.

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Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

1980 çıkışlı komedi türünde Türk film olan Gol Kralı'nda, sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

Filmde usta oyuncu Kemal Sunal ile başrol paylaşan sarışın güzel Suna Yıldızoğlu son haliyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor... İşte Yeşilçam yıldızlarının son halleri...

Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Gol Kralı'ndaki sarışın Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu son haliyle şoke etti! 'Hala güzel ve alımlı'
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