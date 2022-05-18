Gökhan Keser başsağlığı diledi sosyal medya yıkıldı! 'Dertleşmiştik, korkusunu paylaşmıştım...' Survivor yarışmacısına ölüm haberi! Vefat etti!

TV8 ekranlarınında yayınlanan Survivor All Star'dan kahreden haber geldi. Kadronun fenomen yarışmacılarından olan Berkan Karabulut'un en acı günü! Eski yarışmacı Gökhan Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. Peki neler oluyor, kim öldü? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi? Sosyal medya bunu konuşuyor! 453bin takipçili hesabından hikaye paylaşan Keser, ''Dertleşmiştik yarışma başlangıcında korkusunu paylaşmıştım malesef şimdi de acısını paylaşıyorum.'' ifadelerine yer verdi. İşte son dakika gelişmenin detayları...