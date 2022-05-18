Gökhan Keser başsağlığı diledi sosyal medya yıkıldı! 'Dertleşmiştik, korkusunu paylaşmıştım...' Survivor yarışmacısına ölüm haberi! Vefat etti!
Survivor yarışmacısına ölüm haberi! Vefat ettiği duyuruldu. Ünlü şarkıcı Gökhan Keser İnstagram ve Twitter hesaplarından ayrı ayrı paylaşımlarda bulundu. Başsağlığı dileyen Keser sosyal medyayı salladı. Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı. Son dakika gelişmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama beklenirken, yürekleri sızlatan olay sonrası Berkan Karabulut'un ne tepki vereceği merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
18.05.2022 09:55 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:55
TV8 ekranlarınında yayınlanan Survivor All Star'dan kahreden haber geldi. Kadronun fenomen yarışmacılarından olan Berkan Karabulut'un en acı günü! Eski yarışmacı Gökhan Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. Peki neler oluyor, kim öldü? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi? Sosyal medya bunu konuşuyor! 453bin takipçili hesabından hikaye paylaşan Keser, ''Dertleşmiştik yarışma başlangıcında korkusunu paylaşmıştım malesef şimdi de acısını paylaşıyorum.'' ifadelerine yer verdi. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Survivor All Star yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ederken yeni bölüm bekleyen izleyiciler kötü bir haber aldı. Son dakika gelen acı haber şok üzerine şok yarattı. Peki neler oluyor?