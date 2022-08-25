Gökhan Çıra'dan tekrar boşanma kararı almıştı! Selin Ciğerci eski haline geri döndü! Kimse durduramadı! 'Ben her şeyi 'TEK yaptım' diyebilin'
Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti yeniden ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda boşanan ünlü çift ayrılığa çok fazla dayanamamış ve yeniden evlenmişti. Ancak yine anlaşamayan ikili 2. şansı da tüketerek ayrıldı. Şimdilerde farklı tatil bölgelerinde yazın tadını çıkartan ikili sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak Gökhan Çıra'nın o paylaşımı sosyal medyayı salladı. Herkes Selin Ciğerci'ye gönderme yaptığını düşündü. Selin Ciğerci ise hiç oralı olmayarak cesur paylaşımlarını sürdürdü.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor. İkinci kez ayrılan ikili her hareketleriyle olay olmaya devam ediyor. "Evlilik işini yine beceremedik" açıklamasında bulunan çift geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Adli tatilden dolayı resmen boşanamasalar da Ciğerci evini ayırdı ve hemen soluğu tatilde aldı. Çıra ise hem tatil yapıyor hem de imalı paylaşımlarıyla magazini sallıyor. Peki ne oldu? İşte detaylar...
Gökhan Çıra, bir Instagram hesabının "İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır" paylaşımını alıntıladı.
Gökhan Çıra paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"O yüzden düşerseniz de tek düşün, çıkarsanız da tek çıkın. Arkanızdan kimse ne 'Ben düşürdüm' diyebilsin ne de 'Ben çıkardım' diyebilsin. Ben her şeyi 'TEK yaptım' diyebilin."