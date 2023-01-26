Gökhan Çıra 'kızım' dedi o hesap ifşa oldu! Çocuğun adında şaşkına çeviren detay! Meğer iki kez evlenip boşandığı Selin Ciğerci ile...
Gökhan Çıra 'kızım' dedi o hesap ifşa oldu! Çocuğun adında şaşkına çeviren detay! İki kez evlenip boşandığı Selin Ciğerci ile bir dönem bebek düşünen Gökhan Çıra ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den tek kelimelik bir paylaşım geldi. Yaşananların ardından Gökhan Çıra'nın kızına açılan sosyal medya hesabı ve hesabı Selin Ciğerci'nin de takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı. Bebeğin adındaki detay ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Gökhan Çıra 'kızım' dedi o hesap ifşa oldu! Çocuğun adında şaşkına çeviren detay! Meğer iki kez evlenip boşandığı Selin Ciğerci ile...
2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.
İkili, ayrılık haberini yayınladıkları mesajlarla duyurdu. Ciğerci, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek" dedi.
Çıra ise, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" mesajını yayınladı.