Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun, Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi! Biri alımlı güzel Nesrin Cavadzade diğeri ise ekranların yakışıklı ismi Gökhan Alkan... Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan'ı öperken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması ile ortaya çıkan aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan ile fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. İkili iddialarla ilgili suskunluğunu devam ettirirken Gökhan Alkan'ın aşk pozlarını silmemesi kafaları karıştırdı.