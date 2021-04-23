RAMAZAN İMSAKİYE
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Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun, Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi! Biri alımlı güzel Nesrin Cavadzade diğeri ise ekranların yakışıklı ismi Gökhan Alkan... Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan'ı öperken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması ile ortaya çıkan aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan ile fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. İkili iddialarla ilgili suskunluğunu devam ettirirken Gökhan Alkan'ın aşk pozlarını silmemesi kafaları karıştırdı.

23.04.2021 14:49 - Son Güncelleme: 23.04.2021 14:53
Gökhan Alkan Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi

SÜRPRİZ AŞKTA SONA MI GELİNDİ?

Gökhan suskun, Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi! Dizi setinde başlayan aşkılarını takipçilerine ilan eden Nesrin Cavadzade–Gökhan Alkan çiftinin ayrıldığı ileri sürüldü. Nedeni ise Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan ile aşk fotoğraflarını silmesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökhan Alkan Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi

Kasım ayında aşklarını ilan eden ikiliden Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını sildi. Yalnızca bir videoyu bırakan Nesrin'in bu hamlesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi

Gökhan Alkan ise sevgilisi ile aşk pozlarını silmeyerek kafaları karıştırdı.

Gökhan Alkan Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi

İkiliden gelecek olan açıklama hayranları tarafından merakla beklenirken Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan arasındaki yaş farkı yeniden gündeme geldi.

Gökhan Alkan Nesrin Cavadzade aşkında bomba olay! Gökhan suskun Nesrin ise hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi