Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Günlerdir merak edilen ünlü çift arasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Cavadzade, geçtiğimiz günlerde aşk dolu paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırmış ve ayrılık iddiasının gündemde yer almasına neden olmuştu. Gökhan Alkan ise hiçbir kareyi silmeyerek kafaları karıştırmıştı...