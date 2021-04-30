RAMAZAN İMSAKİYE
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Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Günlerdir merak edilen ünlü çift arasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Cavadzade, geçtiğimiz günlerde aşk dolu paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırmış ve ayrılık iddiasının gündemde yer almasına neden olmuştu. Gökhan Alkan ise hiçbir kareyi silmeyerek kafaları karıştırmıştı...

30.04.2021 13:15 - Son Güncelleme: 30.04.2021 13:15
Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

SÜRPRİZ AŞKTA SONA MI GELİNDİ?

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin önceki gün Bebek'te görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

GAyrılık haberleri hakkında ilk kez konuşan Nesrin Cavadzade, "İlişkimizde sorun yok. Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

NELER OLDU?

Kasım ayında aşklarını ilan eden ikiliden Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını sildi. Yalnızca bir videoyu bırakan Nesrin'in bu hamlesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

Gökhan Alkan ise sevgilisi ile aşk pozlarını silmeyerek kafaları karıştırdı.

Gökhan Alkan - Nesrin Cavadzade aşkı bitti mi? Fotoğrafları silen Nesrin son noktayı koydu!

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan arasındaki yaş farkı yeniden gündeme geldi. işte sizler için derlediğimiz ünlüler ve yaşları...