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Haberler Magazin Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı... Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 9 Kasım 1981 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Bahadır'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan o isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gökçe Bahadır'ın 2011 - 2012 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu bakın kim...

06.10.2021 00:06 - Son Güncelleme: 06.10.2021 00:06
Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekranlara döndü. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Bahadır'ın özel hayatı da merak konusu oldu.

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Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

9 Kasım 1981 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

Bahadır'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan o isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...

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