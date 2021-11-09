Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören şaştı kaldı dönüp bir daha baktı! Estetikle değişen Gökçe meğer yıllar önce...
Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören şaştı kaldı, dönüp bir daha baktı! Estetikle değişen Gökçeyıllar önceki hali ile sosyal medya gündeminde. 2011 - 2012 yılları arasında Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile evli kalan 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır şimdilerde Emir Ersoy ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez el ele görüntülenen ikiliden Bahadır'ın özel hayatı hayranları tarafından merak ediliypor. İşte geçirdiği değişimle herkesi şaşırtan Gökçe Bahadır başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin hiç görmediğiniz halleri...
Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören şaştı kaldı dönüp bir daha baktı! Estetikle değişen Gökçe Bahadır'ın yıllar önceki hali ve özel hayatı sosyal medya gündeminde.
Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir yalnız olan oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer aldı ve ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.
2011 – 2012 yıllarıa rasında Ali Sunal ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu.
Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hiç değişmemiş, hala aynı' dese de bazıları ise, 'Estetik yaptırmadan önceki hali ile aynı' şeklinde yorumlarda bulundu.