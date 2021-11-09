Gökçe Bahadır’ın annesi ile karesini gören şaştı kaldı dönüp bir daha baktı! Estetikle değişen Gökçe meğer yıllar önce...

Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hiç değişmemiş, hala aynı' dese de bazıları ise, 'Estetik yaptırmadan önceki hali ile aynı' şeklinde yorumlarda bulundu.