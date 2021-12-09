Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...
Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı, 40 yaşındaki ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı. Dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisi ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır'dan gelen son dakika bligisine göre koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve şu an karantinada olduğu öğrenildi. Peki Gökçe Bahadır'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
09.12.2021 09:03
- Son Güncelleme: 09.12.2021 09:21
En son Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmıştı. Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
tv100'de yer alan habere göre; evinde karantinada olan oyuncunun sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi. Oyuncudan gelen kötü haberin ardından, Gökçe Bahadır hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yayınladı.
MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.