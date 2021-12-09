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Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı, 40 yaşındaki ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı. Dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisi ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır'dan gelen son dakika bligisine göre koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve şu an karantinada olduğu öğrenildi. Peki Gökçe Bahadır'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

09.12.2021 09:03 - Son Güncelleme: 09.12.2021 09:21
Gökçe Bahadır’dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

En son Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmıştı. Gökçe Bahadır'dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Gökçe Bahadır’dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

Dijital bir platformda yayınlanan Kulüp dizisinde ve Evlilik Hakkında Her Şey'de başrol oynayan Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı, sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor.

Gökçe Bahadır’dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

tv100'de yer alan habere göre; evinde karantinada olan oyuncunun sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi. Oyuncudan gelen kötü haberin ardından, Gökçe Bahadır hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Gökçe Bahadır’dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.
Gökçe Bahadır’dan kötü haber! Sette panik yaşandı 40 yaşındaki ünlü oyuncu...

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü.

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