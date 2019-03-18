Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

'EVLENMEDEN HAMİLE KALDI DİYENLER OLDU'

Gökçe Akyıldız anne olduğu dönem sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan!"