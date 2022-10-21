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Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan'ın desteği Berfu Yenenler'i ağlattı! "Kocanın memesi seninkinden..."

Geçtiğimiz günlerde takipçileri tarfından eleştirilen Beru Yenenler'e 'eşinin memesi senden daha büyük' yorumu gelmişti. Konuyla ilgili gelen yorumları alan Berfu Yenenlere ise birçok kişiden destek mesajalrı gelmişti. Eşiyle birlikte BKM'de tiyatro gösterisi yapacağını açıklayan Yenenler ise paylaşımıyla takipçilerinden destek istedi. Seda Sayan'ın verdiği cevap ise Berfu Yenenler'i mutluluktan ağlattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.10.2022 23:05 - Son Güncelleme: 21.10.2022 23:05
Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı! Kocanın memesi seninkinden...

Berfu Yenenler sosyal emdyadan paylaştığı fotoğrafına birçok yorum almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı! Kocanın memesi seninkinden...

Takipçilerinin göğüsleriyle dalga geçmesinin ardından Yenenler yapılan yorumları tiye alarak hayranlarını güldürmüştü.

Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı! Kocanın memesi seninkinden...

Eşi Eser Yenenler ile birlikte tiyatro yapacağı hhaberini veren Berfu Yenenler sosyal medyada onu yalnız bırakmamaları için destek istedi.

Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı! Kocanın memesi seninkinden...

İlk destek ise Seda Sayan'dan geldi.'Tabiki ordaız' diyerek yorum yazan Seda Sayan'a cevp gecikmedi.

Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı! Kocanın memesi seninkinden...

Berfu Yenenler 'Siz gelirseniz mutluluktan ağlarım' diyerek Seda Sayan'a teşekkür etti.

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