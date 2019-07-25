Gizem Özdilli'nin babası hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Yeşilçam'ın...

Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı fotoğraflardan biri ise oldukça dikkat çekti. Gizem Özdilli'nin babası ile ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

İşte Gizem Özdilli'nin babası ile ilgili çok az kişinin bildiği o gerçek ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin babası…