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Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu

Gizem Karaca Instagram paylaşımı ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Normalleşme süreci ile tekne tatiline çıkan Gizem Karaca, güneşlenirken verdiği poz ile dikkat çekti. Karaca'nın paylaşımına, 'Serenay sandım' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Serenay Sarıkaya'ya benzetilen Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu...

17.07.2020 09:43 - Son Güncelleme: 17.07.2020 09:56
Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu

Normalleşme süreci ile soluğu tatilde alan güzel oyuncu Gizem Karaca, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknede güneşlenirken çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Karaca, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. İşte Gizem Karaca'nın Serenay Sarıkaya pozu ve birbirine benzetilen ünlü isimler...

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Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu

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Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu
Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu

Hamile Gigi Hadid'in son hali...

Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu
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