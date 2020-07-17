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Gizem Karaca tekneden poz verdi herkes Serenay Sarıkaya zannetti! İşte Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu

Gizem Karaca Instagram paylaşımı ile Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Normalleşme süreci ile tekne tatiline çıkan Gizem Karaca, güneşlenirken verdiği poz ile dikkat çekti. Karaca'nın paylaşımına, 'Serenay sandım' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Serenay Sarıkaya'ya benzetilen Gizem Karaca'nın çok konuşulan pozu...

17.07.2020 09:43 - Son Güncelleme: 17.07.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





