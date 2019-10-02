Gigi Hadid'in öyle bir fotoğrafı sızdı ki... Görenler adeta şok oldu
Gigi Hadid, Fransa'da gerçekleştirilen Paris Moda Haftası'ndaki defilede aniden podyuma atlayan kadını sahneden kovmasıyla gündeme geldi. Defilede aniden podyuma çıkarak mankenlerle beraber yürüyen kadının daha önce de benzer bir eylem gerçekleştiren bir YouTuber olduğu ortaya çıktı. Gigi Hadid, sahneden kovduğu kadın ile gündeme gelirken, hayranları süper modelin özel hayatını yakın merceğe aldı. Gigi Hadid'in internette dolaşan çocukluk fotoğrafını görenler çok şaşırdı. İşte 24 yaşındaki Gigi Hadid ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
02.10.2019 16:06
- Son Güncelleme: 02.10.2019 16:17
Gigi Hadid'in çocukluğu herkesi şok etti. 24 yaşındaki süper model Gigi Hadid, Fransa'da gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndaki defilede podyuma çıkan kadını sahneden atmasıyla gündeme geldi. Hayranları Gigi Hadid'in özel hayatını merak etmeye başladı. Attığı her adımla yakından takip edilen Gigi Hadid'in çocukluk fotoğrafını görenler ise çok şaşırdı. Sosyal medya kullanıcıları Gigi Hadid'in çocukluk halini görünce,"O zamanlardan belliymiş model olacağı" gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin çocukluk halleri...
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