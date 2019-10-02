Gigi Hadid'in öyle bir fotoğrafı sızdı ki... Görenler adeta şok oldu

Gigi Hadid'in çocukluğu herkesi şok etti. 24 yaşındaki süper model Gigi Hadid, Fransa'da gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndaki defilede podyuma çıkan kadını sahneden atmasıyla gündeme geldi. Hayranları Gigi Hadid'in özel hayatını merak etmeye başladı. Attığı her adımla yakından takip edilen Gigi Hadid'in çocukluk fotoğrafını görenler ise çok şaşırdı. Sosyal medya kullanıcıları Gigi Hadid'in çocukluk halini görünce,"O zamanlardan belliymiş model olacağı" gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin çocukluk halleri...