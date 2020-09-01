Haberler Galeri Magazin Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Hadid hamilelik sürecini "Karnımda minik bir melek büyüyor" diyerek tanımlıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, heyecanlı bekleyişine profesyonel bir çekime dönüştürdü. İlk kez anne olmaya hazırlanan Gigi Hadid, hamilelik albümü oluşturdu. Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

01.09.2020 13:26 - Son Güncelleme: 01.09.2020 13:27
Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gigi Hadid, moda editörlüğünü Gabriella Karefa-Johnson'ın yaptığı hamilelik albümü oluşturdu. ABD'li model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan Hadid, karnı burnunda pozlar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

Hamilelik sürecini "Karnımda minik bir melek büyüyor" diyerek tanımlıyan Hadid Hadid, 8.5 aylık hamile...

Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

Hadid daha önce yüzündeki estetik iddialarını yalanlamıştı. Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

İşte hamile Gigi Hadid'in son hali...

Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Murat Dalkılıç Derya Çayırgan ile aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ayrılığı sonrası gelen aşk iddiasına ilk yanıt...
Murat Dalkılıç Derya Çayırgan ile aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ayrılığı sonrası gelen aşk iddiasına ilk yanıt...