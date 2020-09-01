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Gigi Hadid hamilelik pozu vermeyi sevdi! 8.5 aylık hamile olan Gigi Hadid'in son hali...

Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Hadid hamilelik sürecini "Karnımda minik bir melek büyüyor" diyerek tanımlıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, heyecanlı bekleyişine profesyonel bir çekime dönüştürdü. İlk kez anne olmaya hazırlanan Gigi Hadid, hamilelik albümü oluşturdu. Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

01.09.2020 13:26 - Son Güncelleme: 01.09.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





