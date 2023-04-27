Vav TV İzle
Haberler Magazin "Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi" Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

"Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi" Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

Yaptığı estetik açıklamasıyla Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyaya yine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Instagram kullancı adının hacklenip "metres_gulsah" olarak değiştirilmesiyle gündeme gelen Saraçoğlu, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Diğer ünlü isimlerin aksine yaptırdığı estetikleri saymaktan çekinmeyen Saraçoğlu'nun açıklamaları çok konuşuldu.

27.04.2023 16:52 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:52
Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

Ünlüler dünyasında 'estetik' dendiğinde akla ilk olarak Seda Sayan geliyor. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki şarkıcı gibi estetik müdahalelerden vazgeçmeyen bir isim daha var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

"YÜZ NAKLİ YAPTIRDIM DİYEBİLİRİM"

Yaptırdığı işlemler sonrası adeta bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

Tasarımları, paylaşımları ve jüri üyeliği yaptığı moda programlarındaki eğlenceli kimliğiyle adından söz ettiren başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.

Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen ünlü modacı, şöyle konuştu:

Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın dilinde

Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Her şey estetik, her şey plastik. Benim doğal olan, orijinal yerlerim; saçım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım sırtıma geldi çektirmekten (gülüyor).

SON DAKİKA