Gerçek hikaye Yalı Çapkını'nda cenaze kalktı! Halis Ağa'nın ölümü Korhan ailesinin sonunu getirecek! Ferit Seyran'ı bırakıp yurt dışına kaçtı!
Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Halis Ağa'nın kalp krizi geçirmesi damga vurdu. Ferit'in gece kaçamağı patlak verince Kazım Ağa yalıyı basıp hesap sordu ve Seyran ile Suna'yı evine götürdü. Ferit ise yalıyı terk edip yurt dışına kaçtı. Tüm bunları kaldıramayan Halis Ağa yere yığıldı. Peki Halis Ağa ölecek mi? Gerçek hikayede Yalı Çapkını'nda neler oluyor? Ferit Seyran'ı terk mi etti? İşte Yalı Çapkını yeni bölüm detayları...
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı geldi. Peki yeni bölümde neler olacak?
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU 'GERÇEK HİKAYE! DEMİŞTİ!
Hikayesi ve konusuyla izleyenlerin dikkatini çeken Yalı Çapkını dizisinin, gerçek bir hayat hikayesi olduğunu açıklayan Gülseren Budayıcıoğlu "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" demişti.
YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ferit'in yalıdan ayrılması ve New York'a gitmeye karar vermesi, Seyran cephesinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle devam ediyor.
Hem sosyal medya üzerinden hem de reytinglerde rekor kıran Yalı Çapkını, 2022 yılında yayınlanan dizilere damga vurdu.