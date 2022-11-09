Gerçek hikaye itirafı şoke etmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yalı Çapkını isyanı! 'Her şeyin bedeli var' Hasta dosyalarından senaryo yazmak...

Daha sonra 2020 yılında Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, çok okunan ve diziye dönüşüp reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin konusu ile ilgili de şöyle konuşmuştu;

''Gerçek hikayede de Nalan masal prensesi gibiydi. Nalan sanki cam bir fanusta yetiştirilmiş gibiydi. Yaşadığı onca acıyı doğal kabul ediyordu çünkü başka türlüsünü hiç yaşamamıştı ki. Ailesinin ondan gizlediği önemli sırlar vardı. Sanırım Nalan karakterini hepimiz çok seveceğiz. ''