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Haberler Magazin Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'ın düğününden kısa süre sonra...

Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'ın düğününden kısa süre sonra...

Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Jet hızıyla evlenen çift hakkında yapılan habere göre Petek Dinçöz hamile. İşte iddianın detayları...

19.08.2022 10:36 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:36
Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’ın düğününden kısa süre sonra...

Jet hızıyla evlenen Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber ve çift hakkında tüm detaylar...

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Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’ın düğününden kısa süre sonra...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’ın düğününden kısa süre sonra...

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’ın düğününden kısa süre sonra...

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’ın düğününden kısa süre sonra...

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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