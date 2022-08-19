Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hamile mi bomba iddia! Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'ın düğününden kısa süre sonra...
Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Jet hızıyla evlenen çift hakkında yapılan habere göre Petek Dinçöz hamile. İşte iddianın detayları...
19.08.2022 10:36 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:36
Jet hızıyla evlenen Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber ve çift hakkında tüm detaylar...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.
25 YILLIK AŞKI ÇIKTI
Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.