Haberler Galeri Magazin Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

2018 yılında Yeni Zelanda'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Universe'de finalist olarak yarışmayı tamamlayan 23 yaşındaki Amber-Lee Friis yaşamını yitirdi. Polis, Friis'in ölüm sebebinin intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis'in ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Genç modelin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

24.05.2020 09:55 - Son Güncelleme: 24.05.2020 10:00
Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

Yeni Zelanda'da 2018'de düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının finalistlerinden Amber-Lee Friis hayata gözlerini yumdu. Friis'ten haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine evine giden polisler, 23 yaşındaki genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

Friis'in ölüm sebebinin intihar olma ihtimali üzerinde dururken, kesin sonuca varmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis'in ölümü üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Amber'ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...
Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sinem Umaş estetikle tanınmaz hale geldi! İşte Gelinim Olur Musun? ile tanınan Sinem Umaş'ın son hali...
Sinem Umaş estetikle tanınmaz hale geldi! İşte Gelinim Olur Musun? ile tanınan Sinem Umaş'ın son hali...