Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...
2018 yılında Yeni Zelanda'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Universe'de finalist olarak yarışmayı tamamlayan 23 yaşındaki Amber-Lee Friis yaşamını yitirdi. Polis, Friis'in ölüm sebebinin intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis'in ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Genç modelin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
24.05.2020 09:55
- Son Güncelleme: 24.05.2020 10:00
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