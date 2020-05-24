Genç model evinde ölü bulundu! Güzellik yarışmasının genç finalisti henüz 23 yaşındaydı...

Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis'in ölümü üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Amber'ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.