Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...
Başrollerini Ertan Saban ve Devrim Özkan ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterinin canlandıran ünlü oyuncu Özge Özberk'in hayatı merak edildi. Leo adında bir evladı olan Özberk'in özellikle oğlunun babası konusu oldu. Ünlü oyuncunun, 5 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi araştırılmaya başlanarak "Özge Özberk'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özge Özberk'in 2012'de yollarını ayırdığı eski eşi...
08.09.2022 23:26 - Son Güncelleme: 08.09.2022 23:26
Çemberimde Gül Oya, Hayat Ağacı, Pis Yedili gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Özge Özberk, son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Leo adında bir evladı olan Özberk'in özellikle oğlunun babası konusu oldu. Ünlü oyuncunun, 5 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi araştırılmaya başlanarak "Özge Özberk'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.