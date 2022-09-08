Vav TV İzle
Haberler Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Başrollerini Ertan Saban ve Devrim Özkan ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterinin canlandıran ünlü oyuncu Özge Özberk'in hayatı merak edildi. Leo adında bir evladı olan Özberk'in özellikle oğlunun babası konusu oldu. Ünlü oyuncunun, 5 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi araştırılmaya başlanarak "Özge Özberk'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özge Özberk'in 2012'de yollarını ayırdığı eski eşi...

takvim.com.tr
08.09.2022 23:26 - Son Güncelleme: 08.09.2022 23:26
Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Çemberimde Gül Oya, Hayat Ağacı, Pis Yedili gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Özge Özberk, son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Dizinin bu akşam yayınlaması üzerine ise Özge Özberk'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Leo adında bir evladı olan Özberk'in özellikle oğlunun babası konusu oldu. Ünlü oyuncunun, 5 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi araştırılmaya başlanarak "Özge Özberk'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

İşte başta Özge Özberk olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in eski eşi bakın kimmiş! Duyan inanamadı! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

SON DAKİKA