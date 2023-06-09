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Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Caner Toygar yine sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. İşte detaylar...

09.06.2023 15:17 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:23
Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Ama öyle iki isim vardı ki bu evlendirme programı furyasını bambaşka bir boyuta taşıdılar. Tabi ki Tülin ile Caner ikilisinden bahsediyoruz.

Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi.

Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...

Geçtiğimiz aylarda kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Toygar şu ifadeleri kullanmıştı:

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