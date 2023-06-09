Gelinim Olur Musun Caner Toygar ikinciye evleniyor! Aşkı sonunda buldu! Yanlışlıkla sevgili olduğunu söylediği Tülin Koca...
Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Caner Toygar yine sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. İşte detaylar...
09.06.2023 15:17 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:23
Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi.
Geçtiğimiz aylarda kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Toygar şu ifadeleri kullanmıştı: