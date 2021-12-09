Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Yılmaz Morgül yürek burkan hikayesini anlatırken daha fazla dayanamadı stüdyoyu terk etti! Meğer annesi...
Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan program Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Yılmaz Morgül sunuyor. Eğlenceli halleriyle tanınan Morgül'ü hiç böyle görmediniz. Acı hıkayesini anlatan ünlü sunucu ve şarkıcı herkesi gözyaşlarına boğdu. Annesinin çaresiz bir hastalığa yakalandığını ve yatalak kaldığını söyleyen Morgül hem kendisini ağlattı hem stüdyodakileri hem ekran başındakileri. ''Her gün ona baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi hiçbir şey söyleyemiyor" sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı.
09.12.2021 23:40
- Son Güncelleme: 09.12.2021 23:43
Her hafta farklı bir ünlü ismin sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bu hafta şarkıcı Yılmaz Morgül katıldı. Morgül'ün annesinin sağlık durumunu ile ilgili anlattıkları herkesi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı anlattıkça ağladı ağladıkça da daha fazla dayanamayarak sonunda stüdyoyu terk etti.
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan programda son bölümde Yeşim ve kaynanası Beyhan Hanım arasında tartışma yaşandı.