Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Yılmaz Morgül yürek burkan hikayesini anlatırken daha fazla dayanamadı stüdyoyu terk etti! Meğer annesi...

Her hafta farklı bir ünlü ismin sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bu hafta şarkıcı Yılmaz Morgül katıldı. Morgül'ün annesinin sağlık durumunu ile ilgili anlattıkları herkesi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı anlattıkça ağladı ağladıkça da daha fazla dayanamayarak sonunda stüdyoyu terk etti.