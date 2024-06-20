Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! 6 yıl evli kaldılar yine barıştılar! "Yetiştirme yurdunda büyüdüm..."

1 Ünlü televizyon sunucusu Nursel Ergin, özel hayatıyla yine gündemde. "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanınan ve şu anda "Gelinim Mutfakta" programını sunan Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenmişti. Ancak çift, 2023 yılında boşanmıştı.

2 Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde anlatmıştı; BABA TARAFIM ANNEMİ İSTEMEMİŞ "Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş."