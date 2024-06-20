Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! 6 yıl evli kaldılar yine barıştılar! "Yetiştirme yurdunda büyüdüm..."

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eşi Murat Akyer ile yeniden bir araya geldi. Ayrılıkları kısa süren çift, tekrar görüşmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda bir davette görüntülenen Nursel Ergin ve Murat Akyer, "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın," açıklamasında bulundu. İşte Nursel ergin'in çok merak edilen eşi...
Ünlü televizyon sunucusu Nursel Ergin, özel hayatıyla yine gündemde. "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanınan ve şu anda "Gelinim Mutfakta" programını sunan Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenmişti. Ancak çift, 2023 yılında boşanmıştı.
Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde anlatmıştı;
BABA TARAFIM ANNEMİ İSTEMEMİŞ
"Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş."
BABAM BİZİ YUVAYA GÖTÜRMÜŞ
"Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten."