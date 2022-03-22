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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Programın başlamasına az bir süre kala video paylaşan Ergin'in göbek ve sırt dekoltesi çok konuluşuldu. Güzelliği ile kendine hayran bırakan sunucu İnstagram'daki 534 bin takipçisine resmen şov yaptı. Genç yaşta anne olduğu bilinen Nursel Ergin'in boyu kadar olan kızıyla da paylaşımları dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...

22.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 22.03.2022 16:25
Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu sosyal medyada resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin daha sonra dizi ve programlarda yer almaya yapmaya başladı. Sektöre hızlı bir giriş yapan Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapıyor. İnsragram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan sunucu paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ergin'in özellikle son paylaşımı olay oldu. Çekimler esnasında fırsat bulup video çeken sunucu sempatik halleriyle öne çıktı. Takipçileri videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu sosyal medyada resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

TAKİPÇİLERİNE ŞOV YAPTI

İnstagram'da erginnursel kullanıcı adı ile yer alan Nursel Ergin'in son paylaşımı gündem oldu.

Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu sosyal medyada resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Gelinim Mutfakta programının çekimleri sırasında video çeken Ergin o anları hesabından paylaştı.

Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu sosyal medyada resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Kıyafetindeki dekolteler ile dikkat çeken ünlü sunucunun paylaşımına takipçilerinden bir çok yorum geldi.

Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu sosyal medyada resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Programa yakıştığını dile getiren bir hayranı, ''Bir dolu sunucu geldi Programı sunmayan kalmadı Ama en doğru kişi sizsiniz '' yorumunda bulundu.

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