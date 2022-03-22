Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin resmen şov yaptı! Göbek ve sırt dekoltesiyle damga vurdu! 534 bin takipçisinin aklını aldı

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin daha sonra dizi ve programlarda yer almaya yapmaya başladı. Sektöre hızlı bir giriş yapan Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapıyor. İnsragram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan sunucu paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ergin'in özellikle son paylaşımı olay oldu. Çekimler esnasında fırsat bulup video çeken sunucu sempatik halleriyle öne çıktı. Takipçileri videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.