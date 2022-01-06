Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı! 18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında

Bir dönem yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışmasına katıldıktan sonra yıldızı parlayan Nursel Ergin yarışma bittikten sonra da ekranlarda kalmaya devam etti. Son olarak Gelinim Mutfakta programını sunmaya başlayan Ergin şimdilerde hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. 23 yaşına basan kızı Bengü'nün doğum gününü kutlayan ünlü sunucunun boyu kadar kızı olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.