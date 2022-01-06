Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızı ortaya çıktı! 18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında
Adını Var Mısın, Yok Musun? yarışmasıyla duyuran sonrasında da bir çok başarılı işe imza atan Nursel Ergin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında sunuculuğu üstlendi. Şimdilerde Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışma programını sunan Nursel Ergin'in boyu kadar kızı olduğu ortaya çıktı. Henüz 18 yaşındayken evlenen ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde kızı Bengü'nün 23. yaş gününü kutladı. Ergin sosyal medya hesabından kızı ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Görenler, ''Yaşıt duruyorlar'' yorumunda bulundu. İşte Nursel Ergin'in gözlerden ırak büyüttüğü kızı Bengü...
06.01.2022 19:25
- Son Güncelleme: 06.01.2022 19:25
Bir dönem yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışmasına katıldıktan sonra yıldızı parlayan Nursel Ergin yarışma bittikten sonra da ekranlarda kalmaya devam etti. Son olarak Gelinim Mutfakta programını sunmaya başlayan Ergin şimdilerde hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. 23 yaşına basan kızı Bengü'nün doğum gününü kutlayan ünlü sunucunun boyu kadar kızı olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Nursel Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girdi. Ancak Ergin'in daha önce 18 yaşındayken başından bir evlilik daha geçmişti.