Gelinim Mutfakta'da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray'ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında olmaz denilen oldu. Yarışmacılardan Damla kaynanası Nuray'ı istemedi. 840. Bölümde Gelinim Mutfakta yapımına bir dilekçe veren Damla, dilekçede yarışmaya kaynanası ile devam etmek istemediğini ve anneannesiyle devam etmek istediğini bildirdi. Programın sunucusu Nursel Ergin de Damla'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair kararını verdiğini söyledi. Sonuç hem izleyicileri hem de diğer gelinleri şaşkına uğrattı.
09.01.2022 22:42
- Son Güncelleme: 09.01.2022 22:42
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışma programında gelinlerden Damla'nın kaynanası ile olan polemiği gündem oldu. Sık sık kayınvalidesiyle tartışma yaşayan son bölümde de ağlayarak nişanlısının kendisini yılbaşında yalnız bıraktığı için kırıldığını anlatmıştı. Son olarak da Nuray Hanım ile daha fazla yarışmak istemediğini söyleyen Damla dilekçe ile artık anneannesi ile yarışmak istediğini bildirdi. Karar herkes tarafından merak ediliyordu.