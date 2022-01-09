Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışma programında gelinlerden Damla'nın kaynanası ile olan polemiği gündem oldu. Sık sık kayınvalidesiyle tartışma yaşayan son bölümde de ağlayarak nişanlısının kendisini yılbaşında yalnız bıraktığı için kırıldığını anlatmıştı. Son olarak da Nuray Hanım ile daha fazla yarışmak istemediğini söyleyen Damla dilekçe ile artık anneannesi ile yarışmak istediğini bildirdi. Karar herkes tarafından merak ediliyordu.