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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray'ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Gelinim Mutfakta'da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray'ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Gelinim Mutfakta yarışmasında olmaz denilen oldu. Yarışmacılardan Damla kaynanası Nuray'ı istemedi. 840. Bölümde Gelinim Mutfakta yapımına bir dilekçe veren Damla, dilekçede yarışmaya kaynanası ile devam etmek istemediğini ve anneannesiyle devam etmek istediğini bildirdi. Programın sunucusu Nursel Ergin de Damla'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair kararını verdiğini söyledi. Sonuç hem izleyicileri hem de diğer gelinleri şaşkına uğrattı.

09.01.2022 22:42 - Son Güncelleme: 09.01.2022 22:42
Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışma programında gelinlerden Damla'nın kaynanası ile olan polemiği gündem oldu. Sık sık kayınvalidesiyle tartışma yaşayan son bölümde de ağlayarak nişanlısının kendisini yılbaşında yalnız bıraktığı için kırıldığını anlatmıştı. Son olarak da Nuray Hanım ile daha fazla yarışmak istemediğini söyleyen Damla dilekçe ile artık anneannesi ile yarışmak istediğini bildirdi. Karar herkes tarafından merak ediliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Damla Saçıkara, 10 Aralık Cuma günü elenen Pınar Zaloğlu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim olmuştu. 21 yaşındaki yarışmacı nişanlısı ile 4 yıldır sevgili olduğunu söylemişti. 4 Temmuz tarihinde evlenmek için gül aldıklarını söyleyen Saçıkara kayınvalidesi Nuray Hanım ile yarışmaya katılmıştı.

Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Her bölümde kayınvalidesi ile ufak tefek tartışmalar yaşayan Damla Hanım sonunda patladı.

Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Damla, 840. Bölümde Gelinim Mutfakta yapımına bir dilekçe vermişti.

Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Dilekçede yarışmaya kaynanası ile devam etmek istemediğini ve anneannesiyle devam etmek istediğini bildirmişti.

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