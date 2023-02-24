Gelen yeni dizi Gönül Dağı için ipleri koparır. Daha adı duyurulur duyurulmaz ortalık hararetlendi. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği dizinin yapım şirketi yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı. Alınan son bilgilere göre, Modern Doğu Masalları adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizi tam 8 bölüm olarak yayınlanacak.