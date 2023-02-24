Gelen yeni dizi Gönül Dağı için ipleri koparır! Daha adı duyurulur duyurulmaz ortalık hararetlendi!
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecan devam ederken izleyicileri meraklandıracak bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film yeni bir dizi projesi için harekete geçti. Bildirilen son gelişmelere göre, Köprü Film TRT Dijital'de izleyiciyle buluşacak bir proje için çalışmalara başladı. Adı Modern Doğu Masalları olarak belirlenen dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alacak.
24.02.2023 11:31 - Son Güncelleme: 24.02.2023 11:47
Gelen yeni dizi Gönül Dağı için ipleri koparır. Daha adı duyurulur duyurulmaz ortalık hararetlendi. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği dizinin yapım şirketi yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı. Alınan son bilgilere göre, Modern Doğu Masalları adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizi tam 8 bölüm olarak yayınlanacak.
GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Gönül Dağı'nın yeni bölümü için heyecan devam ediyor. Son günlerde izleyicileri meraklandıracak bir gelişme yaşandı.