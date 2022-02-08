Nisan ayında hayatını kaybetmişti! Nurella lakabıyla hafızalara kazındı! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafı...
Ünlü modacı Nur Yerlitaş 2020 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 64 yaşında ölen ünlü modacı vefat etmeden bir yıl önce de beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Beynindeki tümörden dolayı yoğun olarak kemoterapi gören Yerlitaş o dönem verdiği kilolarla da çok konuşulmuştu. Geçirdiği zor günleri "Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu." diyerek anlatan Nurella lakaplı modacının ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. İşte geçtiğimiz Nisan ayında yaşamını yitiren Nurella'nın çoğu kişinin görmediği gençlik fotoğrafı...
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını hüzne boğdu. Bir çok sanatçının sahne kıyafetlerini tasarlayan ünlü modacı ayrıca jüriliğini yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiriyordu. Hafızalarda 'Nurella' lakabıyla yer edinen 64 yaşındaki Yerlitaş geçirdiği beyin timörü ameliyatı sonrası zor günler geçiriyordu. Acı haber 27 Nisan'da geldi. Nur Yerlitaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki Nurella kimdir, nereli? Nur Yerlitaş hiç evlenmedi mi, çocuğu, ailesi var mı? İşte ünlü modacının aylar sonra gündeme gelen gençlik fotoğrafı ve hakkında bilgiler...
Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son sosyal medya paylaşımı Instagram hesabından olmuştu. Kendisine ait bir kareyi paylaşan Yerlitaş altına da "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal evde kal" notunu düşmüştü.
VASİYETİ ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEKTİ
Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmekti. 27 Nisan'da hayatını kaybeden Nur Yerlitaş 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.
Sanat camiasından pek çok ünlüye yakınlığıyla bilinen Nur Yerlitaş hastanedeyken ziyaretçisi de eksik olmadı.