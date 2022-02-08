Nisan ayında hayatını kaybetmişti! Nurella lakabıyla hafızalara kazındı! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafı...

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını hüzne boğdu. Bir çok sanatçının sahne kıyafetlerini tasarlayan ünlü modacı ayrıca jüriliğini yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiriyordu. Hafızalarda 'Nurella' lakabıyla yer edinen 64 yaşındaki Yerlitaş geçirdiği beyin timörü ameliyatı sonrası zor günler geçiriyordu. Acı haber 27 Nisan'da geldi. Nur Yerlitaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki Nurella kimdir, nereli? Nur Yerlitaş hiç evlenmedi mi, çocuğu, ailesi var mı? İşte ünlü modacının aylar sonra gündeme gelen gençlik fotoğrafı ve hakkında bilgiler...