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Haberler Magazin Garsonun kafasına şampanya döken ve 'gazino kültürünü Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim' diyen Demet: "Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim"

Garsonun kafasına şampanya döken ve 'gazino kültürünü Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim' diyen Demet: "Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim"

Garsonun kafasına şampanya döken ve 'gazino kültürünü Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim' diyen Demet Akalın'dan o geceye dair yeni açıklama geldi. Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Önce elindeki kadehi garsonun başından aşağı döken Akalın, daha sonra garsonu azarladı. Tavrı ile tepkilerin odağında yer alan şarkıcıdan açıklama gecikmedi. Açıklamanın üzerine tepkiler gelmeye devam ederken o garson da konuştu. Yaşananların ardından hastanelik olduğunu söyleyen Demet Akalın, yeni açıklamasıyla dikkat çekti.

08.08.2022 12:25 - Son Güncelleme: 08.08.2022 12:34
Garsonun kafasına şampanya döken ve ’gazino kültürünü Hülya Avşar’ın annesinden öğrendim’ diyen Demet: Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim

"TEPKİLER YÜZÜNDEN 50 İĞNE YEDİM"

Garsonun kafasına şampanya döken ve 'gazino kültürünü Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim' diyen Demet, "Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim" yedi.

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Garsonun kafasına şampanya döken ve ’gazino kültürünü Hülya Avşar’ın annesinden öğrendim’ diyen Demet: Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim

"50 TANE İĞNE OLDUM"

Çıktığı mekanda garsonun başından aşağı şampanya döktüğü için günlerde eleştirilen Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi. Eleştiri yağmuruna tutulan Akalın, bir kez daha kendini savundu.

Garsonun kafasına şampanya döken ve ’gazino kültürünü Hülya Avşar’ın annesinden öğrendim’ diyen Demet: Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim

Eleştiriler yüzünden zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum." diye cevap verdi. Daha sonra dinleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllardır yaptığım espriler başka yere çekiliyor." dedi.

Garsonun kafasına şampanya döken ve ’gazino kültürünü Hülya Avşar’ın annesinden öğrendim’ diyen Demet: Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim

"HÜLYA AVŞAR'IN ANNESİNDEN ÖĞRENDİM"

Bir misafirin, "Boşver, boşver" demesi üzerine de şöyle konuştu: "Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Hanım gazino kültürünü biliyordu."

Garsonun kafasına şampanya döken ve ’gazino kültürünü Hülya Avşar’ın annesinden öğrendim’ diyen Demet: Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim

NELER YAŞANDI?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz hafta sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın, sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

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