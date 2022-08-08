Garsonun kafasına şampanya döken ve 'gazino kültürünü Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim' diyen Demet: "Tepkiler yüzünden 50 iğne yedim"

"HÜLYA AVŞAR'IN ANNESİNDEN ÖĞRENDİM"

Bir misafirin, "Boşver, boşver" demesi üzerine de şöyle konuştu: "Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Hanım gazino kültürünü biliyordu."