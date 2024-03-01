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Gamze Topuz'dan boşanan Ümit Kantarcılar'ın son haline bakın! 2 yıllık birlikteliğin ardından "Hulk gibi geziyor adam..."

Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, televizyon dünyasına adımını İki Aile dizisi ile atmış ve o günden bu yana birçok projede başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Küçük Sırlar, Pis Yedili, Vuslat gibi dizilerdeki rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kantarcılar, oyunculuk kariyerine olan tutkusu ve yeteneği ile biliniyor. Gamze Topuz ile evliliğinin ardından çok fazla göz önünde yer almayan ünlü oyuncunun son paylaşımı büyük ilgi çekti.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 19:31 Güncelleme 01 Mart 2024, 19:32
Gamze Topuz’dan boşanan Ümit Kantarcılar’ın son haline bakın! 2 yıllık birlikteliğin ardından Hulk gibi geziyor adam... 1

Özel hayatını titizlikle koruyan Kantarcılar, 10 Ekim 1987'de Antalya'da dünyaya gelmiş. Kariyerine adım attığından beri birçok projede yer alarak kendini kanıtlamış bir isim.

Gamze Topuz’dan boşanan Ümit Kantarcılar’ın son haline bakın! 2 yıllık birlikteliğin ardından Hulk gibi geziyor adam... 2

Ünlü oyuncu, 2016 yılında Gamze Topuz ile .boşanmasının ardından sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Gamze Topuz’dan boşanan Ümit Kantarcılar’ın son haline bakın! 2 yıllık birlikteliğin ardından Hulk gibi geziyor adam... 3

Evliliğinin ardından daha özel bir yaşam tarzını benimseyen Kantarcılar, uzun süre medya ve kameralardan uzak durmuştu.

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