Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı
Arka Sokaklar dizisinde tanışan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2008 - 2011 yılları arasında evli kaldı ve çiftin bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Son olarak Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de gördüğümüz Uğur Pektaş, yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor adasından dönerken oğlu Murathan'ı görmeme kararı ile karşı karşıya kaldığı iddia edilen Uğur Pektaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Gamze Özçelik'ten 'Oğlunu babasına göstermiyor iddialarına yanıt geldi.
Arka Sokaklar dizisi ile başlayan Uğur Pektaş - Gamze Özçelik aşkı , 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu, sadece 4 yıl sürdü. "Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020" yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a dönmüştü. İstanbul dönüşünde iddiaya göre; Gamze Özçelik , Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı.
Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Ancak Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edildi. Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın son paylaşımı sonrasında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.