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Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Arka Sokaklar dizisinde tanışan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2008 - 2011 yılları arasında evli kaldı ve çiftin bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Son olarak Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de gördüğümüz Uğur Pektaş, yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor adasından dönerken oğlu Murathan'ı görmeme kararı ile karşı karşıya kaldığı iddia edilen Uğur Pektaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Gamze Özçelik'ten 'Oğlunu babasına göstermiyor iddialarına yanıt geldi.

15.04.2020 18:04 - Son Güncelleme: 15.04.2020 18:30
Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Arka Sokaklar dizisi ile başlayan Uğur Pektaş - Gamze Özçelik aşkı , 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu, sadece 4 yıl sürdü. "Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020" yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a dönmüştü. İstanbul dönüşünde iddiaya göre; Gamze Özçelik , Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı.

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Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Herkes bu iddianın doğruluğunu merak ederken, geçtiğimiz gün Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile paylaşım geldi.

Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

'HEPSİ SEVEMEMEKTEN...'

Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düştü:

'Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten...'

Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Bu paylaşım sonrası herkes Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ı merak ediyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin çocukları.

Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Ancak Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edildi. Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın son paylaşımı sonrasında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

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