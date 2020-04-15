Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş ve oğlu Murathan açıklaması! Arka Sokaklar dizisinde aşık olmuşlardı

Arka Sokaklar dizisinde tanışan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2008 - 2011 yılları arasında evli kaldı ve çiftin bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Son olarak Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de gördüğümüz Uğur Pektaş, yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor adasından dönerken oğlu Murathan'ı görmeme kararı ile karşı karşıya kaldığı iddia edilen Uğur Pektaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Gamze Özçelik'ten 'Oğlunu babasına göstermiyor iddialarına yanıt geldi.