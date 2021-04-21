Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'nın uçak paylaşımına tokat gibi gönderme! 'Çok özelim, sevgilim tüm uçağı rezerve etti' demişti...
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'nın uçak paylaşımına tokat gibi gönderme! 'Çok özelim, sevgilim tüm uçağı bizim için rezerve etti' diyerek yaptığı palaşımla günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ve alay konusu olan Şeyma Subaşı'na Gamze Özçelik'ten gelen gönderme, 'Doğrusu da bu' dedirtti. Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden bakın nasıl tepki gösterdi.
Tepki çeken ve alay konusu olan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da Bali'ye tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, ülkeden ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı...
"TÜM UÇAĞI BİZİM İÇİN REZERVE ETTİ"
Alsaloussi'nin bu jestini takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı. Şeyma Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girmişti.
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Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere; "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" sözleriyle yanıt vermişti.
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