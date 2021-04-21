Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'nın uçak paylaşımına tokat gibi gönderme! 'Çok özelim, sevgilim tüm uçağı rezerve etti' demişti...

Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere; "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" sözleriyle yanıt vermişti.

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