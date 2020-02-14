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Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde dei şimdilerde ikinci kez Survivor heyecanı yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını brileştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Son günlerin en çok merak edilen isimlerinen biri haline gelen Gamze Özçelik'in özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Bunlardan biri de kardeşi. Ablası ile defalarca görüntülenen Meltem Özçelik güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettirdi. Sonrasında o da ablasının izinde tesettüre girdi. Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'in son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Meltem Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.02.2020 09:55 - Son Güncelleme: 14.02.2020 10:10
Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...

Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...
Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...

EBRU GÜNDEŞ VE KARDEŞİ

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızının...
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