Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan oğluna öğüt! Gözlerden uzak büyüyen Murathan'a bakın annesinin hık demiş burnundan düşmüş...
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Murathan şu an 11 yaşında. Uğur Pektaş son olarak oğluyla geçirdiği keyifli bir anı paylaşarak yazdığı notla beğeni yağmuruna tutuldu.
07.09.2021 18:08
- Son Güncelleme: 07.09.2021 18:08
Uğur Pektaş son olarak oğluyla geçirdiği keyifli bir anı paylaşarak şunları yazdı:
"İnsan olabilmenin ilk kuralı bu öğretiyi anlamak ve yaşamak.
Bir şaman öğretisi şöyle der:
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz...
Nehirler kendi suyunu içemez...
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez...
Güneş kendisi için ısıtmaz...
Ay kendisi için parlamaz...
Çiçekler kendileri için kokmaz...
Toprak kendisi için doğurmaz...
Rüzgar kendisi için esmez...
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur...
Her şey birbiri için yaşar.
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.
Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.
Bütünlüğü anlatırdı.
Özü iki cümleydi.
Ben biz olduğumuz zaman Ben olurum.
Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin."