Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Pektaş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
18.10.2019 11:46
- Son Güncelleme: 18.10.2019 11:55
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