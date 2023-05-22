Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı sadeliği mest etti: "Bir kez daha evet dedik" Oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş'la evliliği 3 yıl sürmüştü
Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı! Murathan adında bir oğlu olan Uğur Pektaş'la evliliği 3 yıl sürmüştü. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Gamze Özçelik hayatlara dokunarak umut olurken, eski eşi Uğur Pektaş yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. "Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla nikah masasından paylaşım yapan Gamze Özçelik sosyal medyada gündem oldu.
22.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 22.05.2023 08:54
"BUGÜN BİR KEZ DAHA EVET DEDİK"
Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı sadeliği mest etti. Oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş'la evliliği 3 yıl sürmüştü...
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündemde.
"Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla şahit olduğu nikahtan bir fotoğraf karesi paylaşan Gamze Özçelik'in sadeliği hayran bıraktı.
2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından inzivaya çekilen ünlü oyuncu Uğur Pektaş, Instagram'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.