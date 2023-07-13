Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşayıp evlenmişlerdi! Meğer...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Gamze Özçelik mesleğini bıraktıktan sonra maneviyata yönelme kararı almıştı. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Özçelik 2008 yılında rol arkadaşı Uğur Pektaş ile dünyaevine girmişti. 1 çocukları bulunan çift 2011 yılında boşanmıştı. Şimdilerde yaptığı yardım faaliyetleriyle gönüllere taht kuran Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! İkili meğer...
13.07.2023 12:00 - Son Güncelleme: 13.07.2023 12:00
3 yıl evli kalan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Arka Sokaklar dizisinde tanışan ikili büyük aşk yaşamıştı. Evlenip 1 çocuk sahibi olan çift daha sonra anlaşamayıp boşanmıştı.
Gamze Özçelik 2008 yılında ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.