Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşayıp evlenmişlerdi! Meğer...

3 yıl evli kalan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Arka Sokaklar dizisinde tanışan ikili büyük aşk yaşamıştı. Evlenip 1 çocuk sahibi olan çift daha sonra anlaşamayıp boşanmıştı.